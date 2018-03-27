Посольство РФ: російські дипломати залишать Україну завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Тринадцять російських дипломатів в середу, 28 березня, покинуть Україну після того, як на тлі справи Скрипаля Київ наказав їм покинути країну. Про це повідомив у вівторок представник посольства Росії в Україні, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Україна безпідставно оголосила 13 російських дипломатів персонами нон грата. Вони в середу повинні покинути країну", - сказав представник диппредставництва.
Нагадаємо, вчора низка країн заявили про видворення 130 росіян, більшість з яких є співробітниками дипломатичних відомств. Таке рішення було прийнято в зв'язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері.
Україна також вирішила видворити російських дипломатів. Як повідомила прес-секретар МЗС України Мар'яна Беца, російським дипломатам дали 48 годин, щоб покинути Україну.