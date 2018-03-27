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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 28250 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 56514 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 94749 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 106760 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115185 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 120994 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132287 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Посольство РФ: российские дипломаты покинут Украину завтра

Посольство РФ: российские дипломаты покинут Украину завтра

Киев  •  УНН

 • 11932 просмотра

КИЕВ. 27 березня. УНН. Тринадцать российских дипломатов в среду, 28 марта, покинут Украину после того, как на фоне дела Скрипаля Киев предписал им покинуть страну. Об этом сообщил во вторник представитель посольства России в Украине, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Украина безосновательно объявила 13 российских дипломатов персонами нон грата. Они в среду должны покинуть страну", - сказал представитель диппредставительства.

Напомним, вчера ряд стран заявили о выдворении 130 россиян, большинство из которых являются сотрудниками дипломатических ведомств. Такое решение было принято в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. 

Украина также решила выдворить российских дипломатов. Как сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, российским дипломатам дали 48 часов, чтобы покинуть Украину.

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