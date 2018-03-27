Посольство РФ: российские дипломаты покинут Украину завтра

"Украина безосновательно объявила 13 российских дипломатов персонами нон грата. Они в среду должны покинуть страну", - сказал представитель диппредставительства.

Напомним, вчера ряд стран заявили о выдворении 130 россиян, большинство из которых являются сотрудниками дипломатических ведомств. Такое решение было принято в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Украина также решила выдворить российских дипломатов. Как сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, российским дипломатам дали 48 часов, чтобы покинуть Украину.