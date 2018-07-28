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Посол: заява Канади відлунює "кримську декларацію" США

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Заява Канади щодо Криму відлунює історичну "кримську декларацію" державного департаменту США, при цьому охоплюючи ширше коло питань. Про це йдеться у заяві посла України в Канаді Андрія Шевченка, передає УНН.

"Документ "відлунює" історичну заяву держдепу, але охоплює ширше коло питань - права людини, Сенцов, кримські татари, Керченський міст, культурна спадщина. За нашою інформацією, офіс Фріланд намагався відшліфувати формулювання з Куртом Волкером, тому можемо обережно розраховувати, що перелічені теми будуть у зоні уваги в обох столицях", - зазначив Шевченко.

З його слів, важливим для України є заклик продовжувати тиск, включно із економічними санкціями, "доки Росія не почне поважати міжнародне право і суверенітет України".

Нагадаємо, Канада зробила заяву щодо Криму.

Раніше американська адміністрація оприлюднила декларацію про невизнання анексії Криму Російською Федерацією.

Українські Національні Новини

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