Посол: заявление Канады вторит "крымской декларации" США
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Заявление Канады по Крыму вторит исторической "крымской декларации" государственного департамента США, при этом охватывая более широкий круг вопросов. Об этом говорится в заявлении посла Украины в Канаде Андрея Шевченко, передает УНН.
"Документ "вторит" историческому заявлению госдепа, но охватывает более широкий круг вопросов - права человека, Сенцов, крымские татары, Керченский мост, культурное наследие. По нашей информации, офис Фриланд пытался отшлифовать формулировки с Куртом Волкером, поэтому можем осторожно рассчитывать, что перечисленные темы будут в зоне внимания в обеих столицах", - отметил Шевченко.
По его словам, важным для Украины является призыв продолжать давление, включая экономические санкции, "пока Россия не начнет уважать международное право и суверенитет Украины".
Напомним, Канада сделала заявление по Крыму.
Ранее американская администрация обнародовала декларацию о непризнании аннексии Крыма Российской Федерацией.