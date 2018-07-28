Посол: заявление Канады вторит "крымской декларации" США

"Документ "вторит" историческому заявлению госдепа, но охватывает более широкий круг вопросов - права человека, Сенцов, крымские татары, Керченский мост, культурное наследие. По нашей информации, офис Фриланд пытался отшлифовать формулировки с Куртом Волкером, поэтому можем осторожно рассчитывать, что перечисленные темы будут в зоне внимания в обеих столицах", - отметил Шевченко.

По его словам, важным для Украины является призыв продолжать давление, включая экономические санкции, "пока Россия не начнет уважать международное право и суверенитет Украины".

Напомним, Канада сделала заявление по Крыму.

Ранее американская администрация обнародовала декларацию о непризнании аннексии Крыма Российской Федерацией.