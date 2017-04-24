Посол ЄС виступив за введення довгострокових санкцій проти Росії

“Що стосується наших стосунків (з Росією — ред.), я вважаю, що нам слід керуватися основними цінностями і ввести довгострокові санкції проти цієї країни для того, щоб зменшити військову агресію Росії. У той же самий час ми маємо вести діалог з Росією і ми маємо застосовувати дипломатичні канали для того, щоб приходити до спільних рішень”, — зазначив голова представництва ЄС в Україні.

Х.Мінгареллі заявив, що Росія зараз є загрозою на Чорноморському регіоні.

“У Брюсселі ми вирішили розібратися із проблемою, найбільш важливою проблемою, щодо наших стосунків із Російською Федерацією, оскільки ми розуміємо, що треба посилювати наши стосунки с Росією і покращувати співробітництво. У 2014 році наші стосунки майже перервалися, коли Росія вторглася на терена України​ - по суті анексувала Крим і надавала дуже серйозну військову підтримку так званих сепаратистських військ на сході України. Росія сьогодні представляє собою основний стратегічний виклик для всіх, вона є загрозою на Чорноморському регіоні, і анексія Криму була основним принципом, який допоміг Росії посилити свою військову присутність у Чорноморському регіоні і це для нас є серйозним приводом для стурбованості”, — сказав Х.Мінгареллі.

Він додав, що “дуже важливо, що незважаючи на експансію та агресію Росії, нам все-таки вдалось зберегти нашу цілісність у Євросоюзі, нам вдалось бути об’єднаними”.

Він вважає, що “санкції вплинули на Росію” і країни-члени ЄС будуть спільні у реакції на зовнішні загрози і будуть керуватися принципами спільного підходу до проблеми.

Як повідомляв УНН, Х.Мінгареллі заявив, що Україна залишається пріоритетним партнером для ЄС в економічних та безпекових питаннях.