Посол ЕС выступил за введение долгосрочных санкций против России

“Что касается наших отношений (с Россией — ред.), я считаю, что нам следует руководствоваться основными ценностями и ввести долгосрочные санкции против этой страны для того, чтобы уменьшить военную агрессию России. В то же самое время мы должны вести диалог с Россией и мы должны применять дипломатические каналы для того, чтобы приходить к общим решениям”, — отметил глава представительства ЕС в Украине.

Х.Мингарелли заявил, что Россия сейчас является угрозой в Черноморском регионе.

“В Брюсселе мы решили разобраться с проблемой, наиболее важной проблемой, по нашим отношениям с Российской Федерацией, поскольку мы понимаем, что надо усиливать наши отношения с Россией и улучшать сотрудничество. В 2014 году наши отношения почти прервались, когда Россия вторглась на территорию Украины — по сути аннексировала Крым и оказывала серьезную военную поддержку так называемых сепаратистских войск на востоке Украины. Россия сегодня представляет собой основной стратегический вызов для всех, она является угрозой на Черноморском регионе, и аннексия Крыма была основным принципом, который помог России усилить свое военное присутствие в Черноморском регионе, и это для нас является серьезным поводом для беспокойства”, — сказал Х.Мингарелли.

Он добавил, что “очень важно, что несмотря на экспансию и агрессию России, нам все-таки удалось сохранить нашу целостность в Евросоюзе, нам удалось быть объединенными”.

Он считает, что “санкции повлияли на Россию” и страны-члены ЕС будут едины в реакции на внешние угрозы и будут руководствоваться принципами общего подхода к проблеме.

Как сообщал УНН, Х.Мингарелли заявил, что Украина остается приоритетным партнером для ЕС в экономических и вопросах безопасности.