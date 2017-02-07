Посол ЄС попередив про небезпеку у боротьбі з корупцією через низку законопроектів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У представництві ЄС в Україні висловили хвилювання з приводу запропонованих законопроектів, які, як зазначається, можуть послабити боротьбу з корупцією. Про це заявив посол ЄС Х’юг Мінгареллі, передає УНН з посиланням на прес-службу представництва.
Хвилюємося через деякі запропоновані законопроекти, які можуть послабити боротьбу проти корупції. Прозорий і незалежний аудит НАБУ – ключовий. Міжнародна участь у ньому - правильний сигнал. №5430 (про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" щодо посилення громадського контролю у сфері антикорупційної діяльності) йде в розріз цьому", - повідомив Х.Мінгареллі.
Також у представництві висловилися і щодо інших законопроектів.
"Законопроект №5672 (про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" (щодо визначення посадової особи публічного права) – менеджери державних підприємств не мають уникати подання електронних декларацій. №5672 не добрий", - додав посол ЄС.
Раніше у Єврокомісії заявляли, що боротьба із корупцією і судова реформа в Україні дали позитивні результати.