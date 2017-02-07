Посол ЕС предупредил об опасности в борьбе с коррупцией из-за ряда законопроектов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В представительстве ЕС в Украине выразили беспокойство по поводу предложенных законопроектов, которые, как отмечается, могут ослабить борьбу с коррупцией. Об этом заявил посол ЕС Хьюг Мингарелли, передает УНН со ссылкой на пресс-службу представительства.
Волнуемся из-за некоторых предложенных законопроектов, которые могут ослабить борьбу против коррупции. Прозрачный и независимый аудит НАБУ - ключевой. Международное участие в нем - правильный сигнал. №5430 (о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" относительно усиления общественного контроля в сфере антикоррупционной деятельности) идет в разрез с этим", - сообщил Х.Мингарелли.
Также в представительстве высказались и по другим законопроектам.
"Законопроект №5672 (о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" (относительно определения должностного лица публичного права) - менеджеры государственных предприятий не должны избегать представления электронных деклараций. №5672 не хороший", - добавил посол ЕС.
Ранее в Еврокомиссии заявляли, что борьба с коррупцией и судебная реформа в Украине дали положительные результаты.