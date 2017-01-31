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Посол України заявив про готовність скликати Радбез ООН через Авдіївку

Посол України заявив про готовність скликати Радбез ООН через Авдіївку

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив про готовність екстрено скликати Раду безпеки ООН у випадку загострення ситуації в Авдіївці. Про це він напсиав у Twitter, передає УНН.

"Слідкуватиму вночі, якщо не припиниться, готовий скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН," - зазначив він.

Нагадаємо, В.Єльченко в звернувся з листом до Генсека ООН у зв’язку із ситуацією в Авдіївці.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

Українські Національні Новини

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