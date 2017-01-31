Посол Украины заявил о готовности созвать Совбез ООН из-за Авдеевки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил о готовности экстренно созвать Совет безопасности ООН в случае обострения ситуации в Авдеевке. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.
"Буду следить ночью, если не прекратится, готов созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН", - отметил он.
Напомним, В.Ельченко обратился с письмом к Генсеку ООН в связи с ситуацией в Авдеевке.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.