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Посол України закликав ФРН заборонити "вояжі політичних авантюристів" до анексованого Криму

Посол України закликав ФРН заборонити "вояжі політичних авантюристів" до анексованого Криму

Київ • УНН

 • 14162 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав Федеральний уряд заборонити візити німецьких політиків в анексований Росією Крим. Про це українськийдипломат заявив увечері 18 березня у своєму мікроблозі, передає УНН.

Зокрема, посол звернув увагу німецького уряду на те, що Крим незаконно відвідав депутат Бундестагу від фракції “Альтернатива для Німеччини” (AfD) Ульріх Эйме.

“Черговий політичний авантюрист Ульріх Эйме нелегально пробрався в анексований Крим. Закликаємо Федеральний уряд нарешті заборонити такі вояжі громадян Німеччини, а керівництво фракції „Альтернатива для Німеччини“ в Бундестазі — відмежуватися від злочинних дій, які шкодять іміджу партії”, — закликав Мельник у Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До анексованого Криму зібралася нова делегація з Німеччини

Нагадаємо, 3 лютого до анексованого Росією Криму з офіційним візитом прибула делегація німецьких парламентарів правопопулістської партії “Альтернатива для Німеччини” з трьох регіональних парламентів ФРН.

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