Посол Украины призвал ФРГ запретить "вояжи политических авантюристов" в аннексированный Крым

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 8088 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 13844 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 60353 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 72459 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101704 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109015 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116471 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121827 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132929 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146774 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Посол Украины призвал ФРГ запретить "вояжи политических авантюристов" в аннексированный Крым

Посол Украины призвал ФРГ запретить "вояжи политических авантюристов" в аннексированный Крым

Киев  •  УНН

 • 14160 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Федеральное правительство запретить визиты немецких политиков в аннексированный Россией Крым. Об этом украинськийдипломат заявил вечером 18 марта в своем микроблоге, передает УНН.

В частности, посол обратил внимание немецкого правительства на то, что Крым незаконно посетил депутат Бундестага от фракции “Альтернатива для Германии” Ульрих Эйме.

“Очередной политический авантюрист Ульрих Эйме нелегально пробрался в аннексированный Крым. Призываем Федеральное правительство наконец запретить такие вояжи граждан Германии, а руководство фракции „Альтернатива для Германии“ в Бундестаге — отмежеваться от преступных действий, которые вредят имиджу партии”, — призвал Мельник в Twitter.

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Напомним, 3 февраля в аннексированного Россией Крыма с официальным визитом прибыла делегация немецких парламентариев правопопулистской партии “Альтернатива для Германии” из трех региональных парламентов ФРГ.

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