Посол Украины призвал ФРГ запретить "вояжи политических авантюристов" в аннексированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Федеральное правительство запретить визиты немецких политиков в аннексированный Россией Крым. Об этом украинськийдипломат заявил вечером 18 марта в своем микроблоге, передает УНН.
В частности, посол обратил внимание немецкого правительства на то, что Крым незаконно посетил депутат Бундестага от фракции “Альтернатива для Германии” Ульрих Эйме.
“Очередной политический авантюрист Ульрих Эйме нелегально пробрался в аннексированный Крым. Призываем Федеральное правительство наконец запретить такие вояжи граждан Германии, а руководство фракции „Альтернатива для Германии“ в Бундестаге — отмежеваться от преступных действий, которые вредят имиджу партии”, — призвал Мельник в Twitter.
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Напомним, 3 февраля в аннексированного Россией Крыма с официальным визитом прибыла делегация немецких парламентариев правопопулистской партии “Альтернатива для Германии” из трех региональных парламентов ФРГ.