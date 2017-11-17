Посол України в Румунії: відновлюємо динаміку у відносинах, що погіршилася після закону "Про освіту"

За словами посла, абсолютно нормально, коли у відносинах двох історично, географічно і культурно близьких країн виникають питання, які потребують особливої ​​уваги.

"Оскільки і взаємини є особливими, і взаємопроникнення історичне між Україною і Румунією - дуже важливе. Тому питання реформи освіти в Україні спочатку супроводжувалося емоційною реакцією в Румунії. Це було викликано, зокрема, тим, що попередній аналіз прийнятого Верховною Радою закону ("Про освіту" - ред.) містив певну кількість неточностей і навіть міфів, які використовувалися, в тому числі і румунськими журналістами в пошуку певних сенсацій і заголовків і так далі. Але, досить швидко, не без нашої допомоги - і я кажу не лише про посольство - це робота всієї команди в Києві, досить швидко вдалося більшість цих міфів розвіяти і перейти до конструктивного діалогу, побудованого на розумінні, що ми повинні в подальшому співпрацювати і в інших сферах і повинні знайти компроміси в питанні впровадження української освітньої реформи", - розповів посол.

Він зазначив, що Бухарест дотримується зваженої позиції і розуміє, що вирішення подібних питань - двосторонній процес.

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"Немає ніяких спроб блокувати українські ініціативи або використовувати питання мови освіти для національних меншин в інших форматах або на міжнародних майданчиках, які цього питання не стосуються", - сказав О.Баньков.

Він зазначив, що вже відбулася низка міждержавних зустрічей на різних рівнях і також в майбутньому очікується ще низка двосторонніх зустрічей, в тому числі і на рівні глав держав.

Посол підкреслив, що румунська сторона отримала повну інформацію про закон "Про освіту" та що Україна відкрита для діалогу в питаннях щодо навчання представників національних меншин. Він також нагадав, що Україна передала закон до Венеційської комісії і на початку грудня очікуються висновки комісії.

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"Сьогодні я можу сказати, що ми відновлюємо, я не можу сказати, що ми повністю відновили ту динаміку, яка існувала до прийняття закону у відносинах з Румунією. Але ми частково відновили цей контакт. Результати на найвищому рівні свідчать про те, що ми не втратили цієї динаміки. Звичайно, призупинилися для того, щоб вирішити чутливе питання, але добре, що ми чуємо і розуміємо один одного і цей діалог буде мати абсолютно конкретні результати, які будуть задовольняти обидві сторони", - зазначив посол.

Детальніше про взаємини України і Румунії, про співпрацю двох країн в різних сферах, включаючи і правоохоронну, а також про ситуацію в Чорноморському регіоні читайте в інтерв'ю з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Румунії Олександром Баньковим, яке буде опубліковано на сайті ІА УНН завтра, 18 листопада.