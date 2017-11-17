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Посол Украины в Румынии: восстанавливаем динамику в отношениях, ухудшившуюся после закона "Об образовании"

Посол Украины в Румынии: восстанавливаем динамику в отношениях, ухудшившуюся после закона "Об образовании"

Киев  •  УНН

 • 24113 просмотра

БУХАРЕСТ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Вопрос реформирования образования в Украине вызвал эмоциональный всплеск в Румынии, отчасти спровоцированный и румынскими журналистами, которые искали сенсаций, и неточностями в предварительном анализе принятого Верховной Радой закона "Об образовании". Сейчас идет процесс восстановления динамики в отношениях двух стран. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту УНН рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Румынии Александр Баньков.

По словам посла, абсолютно нормально, когда в отношениях двух исторически, географически и культурно близких стран возникают вопросы, требующие особого внимания.

"Так как и взаимоотношения являются особенными, и взаимопроникновение историческое между Украиной и Румынией – очень важно. Поэтому вопрос реформы образования в Украине сначала сопровождался эмоциональной реакцией в Румынии. Это было вызвано, в частности, тем, что предварительный анализ принятого Верховной Радой закона ("Об образовании" - ред.) содержал определенное количество неточностей и даже мифов, которые использовались, в том числе и румынскими журналистами в поиске определенных сенсаций и заголовков и так далее. Но достаточно быстро, не без нашей помощи – и я говорю не только о посольстве – это работа всей команды в Киеве, достаточно быстро удалось большинство этих мифов развеять и перейти к конструктивному диалогу, построенному на понимании, что мы должны в дальнейшем сотрудничать и в других сферах и должны найти компромиссы в вопросе внедрения украинской образовательной реформы", - рассказал посол.

Он отметил, что Бухарест придерживается взвешенной позиции и понимает, что решение подобных вопросов – двухсторонний процесс.

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"Нет никаких попыток блокировать украинские инициативы или использовать вопрос языка образования для национальных меньшинств в других форматах или на международных площадках, которые этого вопроса не касаются", - сказал А.Баньков.

Он отметил, что уже состоялся ряд межгосударственных встреч на разных уровнях и также в будущем ожидается еще целый ряд двухсторонних встреч, в том числе и на уровне глав государств.

Посол подчеркнул, что румынская сторона получила полную информацию о законе "Об образовании" и что Украина открыта для диалога в вопросах относительно обучения представителей национальных меньшинств. Он также напомнил, что Украина передала закон в Венецианскую комиссию и в начале декабря ожидаются выводы комиссии.

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"Сегодня я могу сказать, что мы восстанавливаем, я не могу сказать, что мы полностью восстановили ту динамику, которая существовала до принятия закона в отношениях с Румынией. Но мы частично восстановили этот контакт. Результаты на наивысшем уровне свидетельствуют о том, что мы не потеряли этой динамики. Конечно, приостановились для того, чтобы разрешить чувствительный вопрос, но хорошо, что мы слышим и понимаем друг друга и этот диалог будет иметь абсолютно конкретные результаты, которые будут удовлетворять обе стороны", - отметил посол.

Детальнее о взаимоотношениях Украины и Румынии, о сотрудничестве двух стран в различных сферах, включая и правоохранительную, а также о ситуации в Черноморском регионе читайте в интервью с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Румынии Александром Баньковым, которое будет опубликовано на сайте ИА УНН завтра, 18 ноября.

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