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Посол України в Німеччині запропонував ексканцлеру Шредеру парі щодо Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Посол України в Німеччині Андрій Мельник запропонував парі колишньому канцлеру ФРН Герхарду Шредеру з приводу подальшої долі анексованого Росією Криму. Півострів ще за життя 76-річного німецького політика “неодмінно повернеться в лоно матері-України”, заявив Мельник в неділю, 3 травня, передає УНН із посиланням на DW.

Посол України в Німеччині запропонував ексканцлеру Шредеру парі щодо Криму

"Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на сході і сідає на заході", - наводить слова українського посла видання.

Крім того, Мельник розкритикував заклик ексканцлера скасувати санкції Євросоюзу щодо Росії, введені у відповідь на анексію Криму і підтримку сепаратистів на Донбасі. Подібні висловлювання є "криком відчаю топ-лобіста Кремля", вважає Мельник.

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Шредер "в якості голови ради директорів "Роснефти" за 600 тис. доларів США готовий, втративши сором, закликати до зняття санкцій з Росії, виправдовувати криваву війну на сході України з 14 тис. жертв і ігнорувати російські злочини в Криму", підкреслив український посол. Раніше стало відомо, що компанія "Роснефть" запропонувала акціонерам зберегти винагороду членам ради директорів на рівні 2019 року.

Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік. Після відходу з цієї посади він очолив наглядову раду, а потім і комітет акціонерів дочірньої компанії “Газпрому”, що з РФ, Nord Stream AG. З 2017 року Шредер займає ще і пост голови ради директорів “Роснефти”.

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