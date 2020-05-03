Україна відреагувала на висловлювання Шредера щодо санкцій проти РФ і Криму

“Москва вирішила підтягти либонь свою останню важку артилерію — топ-лобіста, ексканцлера Шрьодера. Адже прямо на наступний день після статті посла у тій же берлінській газеті Tagesspiegel виходить інтерв‘ю Шрьодера з закликом скасувати російські санкції і тезою про те, що “жоден російський президент ніколи не віддасть Україні Крим”, — написала Мельник.

На її думку, це говорить про те, що в Москві “реально почали панікувати і що пан Шрьодер очевидь не виправдовує “возложенное на него высочайшее доверие”.

“За словами посла, “чим голосніше пан Шрьодер та інші лобісти мілітаристської Москви на кожному кроці волають про те, що запроваджені проти Росії санкції є нібито „безглуздими“, тим більш очевидним стає для німецької громадськості той незаперечний факт, що санкції ЄС і США пречудово діють і надзвичайно боляче б‘ють у саме серце і без того кволої російської економіки, а відтак і політичного керівництва”, — зазначила Мельник.

З її слів, коментуючи “безсоромну тезу пана Шрьодера про те, що жоден російський президент ніколи не віддасть Україні Крим”, посол заявив, що “хотілося б оголосити цьому 76-річному експолітику та топ-лобісту Кремля своєрідне парі: ще за його життя Крим неодмінно повернеться у лоно матері-України”.

Як повідомляв УНН, в інтерв’ю газеті Tagesspiegel, опублікованому в ніч на неділю, 3 травня, колишній канцлер ФРН Герхард Шредер висловився за зняття санкцій з Росії, введених Євросоюзом у відповідь на анексію півострова Крим і підтримку бойовиків на Донбасі.