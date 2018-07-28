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Посол України розповів про пакет допомоги від Канади на 50 млн доларів

Посол України розповів про пакет допомоги від Канади на 50 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Новий пакет допомоги Україні від Канади на близько 50 мільйонів доларів передбачає 35 мільйонів технічної допомоги, 5 мільйонів на гуманітарну допомогу, і ще 10-12 мільйонів на операції у безпековому секторі. Про це у суботу повідомив посол України в Оттаві Андрій Шевченко, передає УНН.

"Зафіксовано новий пакет допомоги Україні обсягом у близько 50 мільйонів щорічно упродовж наступних 5 років (35 млн – техдопомога, 5 млн – гуманітарна допомога, 10-12 млн – операції у безпековому секторі). Це не враховує масштабної військової місії UNIFIER, яка фінансується з бюджету канадського міноборони", - зазначив він.

З його слів, для України важливо, що це перший масштабний пакет, ухвалений урядом канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

Прогнозовано пріоритетом для техдопомоги заявлено фемінізм і посилення ролі жінок, додав Шевченко.

Нагадаємо, Канада зробила заяву щодо Криму.

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