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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34270 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Посол Украины рассказал о пакете помощи от Канады на 50 млн долларов

Посол Украины рассказал о пакете помощи от Канады на 50 млн долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Новый пакет помощи Украине от Канады на около 50 миллионов долларов предусматривает 35 миллионов технической помощи, 5 миллионов на гуманитарную помощь, и еще 10-12 миллионов на операции в секторе безопасности. Об этом в субботу сообщил посол Украины в Оттаве Андрей Шевченко, передает УНН.

"Зафиксировано новый пакет помощи Украине объемом в около 50 миллионов ежегодно в течение следующих 5 лет (35 млн - техпомощь, 5 млн - гуманитарная помощь, 10-12 млн - операции в секторе безопасности). Это не учитывает масштабной военной миссии UNIFIER, которая финансируется из бюджета канадского минобороны", - отметил он.

По его словам, для Украины важно, что это первый масштабный пакет, принятый правительством канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

Прогнозируемо приоритетом для техпомощи заявлено феминизм и усиление роли женщин, добавил Шевченко.

Напомним, Канада сделала заявление по Крыму.

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