Посол Украины рассказал о пакете помощи от Канады на 50 млн долларов

"Зафиксировано новый пакет помощи Украине объемом в около 50 миллионов ежегодно в течение следующих 5 лет (35 млн - техпомощь, 5 млн - гуманитарная помощь, 10-12 млн - операции в секторе безопасности). Это не учитывает масштабной военной миссии UNIFIER, которая финансируется из бюджета канадского минобороны", - отметил он.

По его словам, для Украины важно, что это первый масштабный пакет, принятый правительством канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

Прогнозируемо приоритетом для техпомощи заявлено феминизм и усиление роли женщин, добавил Шевченко.

Напомним, Канада сделала заявление по Крыму.