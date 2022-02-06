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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Посол України про ризик запуску "Північного потоку-2": сподіваємось, що Європа засвоїла урок

Посол України про ризик запуску "Північного потоку-2": сподіваємось, що Європа засвоїла урок

Київ • УНН

 • 25542 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Посол України в Європейському союзі Всеволод Ченцов висловився щодо ризику запуску газопроводу "Північний потік-2" і сподівається на те, що Європа засвоїла урок цієї зими. Про це він заявив інтерв'ю для Die Presse, передає УНН.

Цитата

"Сподіваємося, що Європа засвоїла урок цієї зими: чим більший вплив Росії на газовий ринок, тим більша невизначеність тут, в ЄС. Це робить громадян та бізнес більш вразливими до російських маніпуляцій", - заявив Ченцов.

Деталі

За словами Ченцова, поки росіяни ведуть переговори, доти "тримають револьвер на наших головах".

"... Бо якщо ти психологічно сприймаєш, що війна можлива, то ти безумовно піддаєш себе цій війні. Саме тому ми закликаємо до більш сильного пакету санкцій, в рамках сильної підтримки ЄС та інших наших партнерів, щоб ціна ескалації була занадто високою для російського режиму. Ми хочемо переконатися, що війна для них не варіант. Це божевільна і неприйнятна ідея загрожувати Україні", - йдеться в повідомленні.

Ченцов оцінив можливі санкції проти Росії: "... цей пакет буде дуже болючим для РФ - включно з тими людьми, що знаходяться в тісному середовищі президента Путіна, і можливо навіть вивозять його в ціль. Крім того, ми ведемо перемовини, як можна посилити нашу стійкість, в тому числі з наших збройних сил", - підкреслив дипломат.

Нагадаємо

Віце-канцлер Німеччини заявив, що запуск газопроводу "Північний потік - 2" збільшить залежність від російського газу.

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