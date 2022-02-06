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Посол Украины о риске запуска "Северного потока-2": надеемся, что Европа усвоила урок

Киев • УНН

 • 25538 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Посол Украины в Европейском союзе Всеволод Ченцов высказался относительно риска запуска газопровода "Северный поток-2" и надеется на то, что Европа усвоила урок этой зимы. Об этом он заявил интервью для Die Presse, передает УНН.

Цитата

"Надеемся, что Европа усвоила урок этой зимы: чем больше влияние России на газовый рынок, тем большая неопределенность здесь, в ЕС. Это делает граждан и бизнес более уязвимыми к российским манипуляциям", - заявил Ченцов.

Детали

По словам Ченцова, пока россияне ведут переговоры, до тех пор "держат револьвер на наших головах".

"... Потому что если ты психологически воспринимаешь, что война возможна, то ты безусловно подвергаешь себя этой войне. Именно поэтому мы призываем к более сильному пакету санкций, в рамках сильной поддержки ЕС и других наших партнеров, чтобы цена эскалации была слишком высокой для российского режима. Мы хотим убедиться, что война для них не вариант. Это сумасшедшая и неприемлемая идея угрожать Украине", - говорится в сообщении.

Ченцов оценил возможные санкции против России: "... этот пакет будет очень болезненным для РФ - включая тех людей, которые находятся в тесной среде президента Путина, и возможно даже вывозят его в цель. Кроме того, мы ведем переговоры, как можно усилить нашу устойчивость, в том числе из наших Вооруженных сил", - подчеркнул дипломат.

Напомним

Вице-канцлер Германии заявил, что запуск газопровода "Северный поток - 2" увеличит зависимость от российского газа.

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Украинские Национальные Новости

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