Посол Угорщини: ситуація із забрудненням Тиси відходами з України погіршилася

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“За перші два місяці 2021 року в річку Тиса потрапило 1500 метрів кубічних відходів українського та румунського походження, тоді як раніше така кількість сміття фіксувалася протягом року. Відходи українського походження потрапляють в річку двома шляхами: з одного боку, безпосередньо з України в річку Тиса, а з іншого боку, через річки Латориця та Борог з боку Словаччини. Через високий рівень води компетентні угорські водні органи змогли виловити лише 70% сміття, решта продовжила свій рух річкою”, — відповів посол Угорщини.

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Повідомляється, що 5 лютого від міста Рахів, на угорській стороні кордону біля населеного пункту Тисабеч, було зафіксовано 30-40 одиниць плаваючих неорганічних відходів, а по річці Сомеш зі сторони Румунії біля угорського населеного пункту Ченгер — 60-80 одиниць.

Через велику кількість комунальних відходів Верхньо-Тисайська водна дирекція Угорщини була змушена оголосити третій рівень готовності до санації води. Санаційний поплавковий парк спрямували до мосту міста Вашарошнамень, де встановили частковий річковий бар’єр, йдеться у відповіді на запит.

“Наприкінці січня громадська організація „Кубок ПЕТ“ через забруднення річки Латориця звернулася до голови Закарпатської ОДА з проханням допомогти у ліквідації бар’єру відходів, втім, відповіді не отримали”, — зазначив посол Угорщини.

Журналісти зауважили, що голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров раніше заявляв, що ситуацію із забрудненням Тиси тримає на особистому контролі президент України Володимир Зеленський.

Що було раніше

У липні минулого року Президент Угорщини Янош Адер звернувся з листом до Президента України Володимира Зеленського, в якому повідомив про велику кількість відходів, які надходять в річку Тиса. Адер попросив Зеленського використати свій вплив, щоб зупинити забруднення.

Пізніше того ж місяця, голова державної екологічної інспекції Андрій Мальований повідомив, що під час зустрічі української та угорської сторін було узгоджено заходи, спрямовані зупинити засмічення закарпатських річок і потраплянням відходів до річки Тиса з України в Угорщину.