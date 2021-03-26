Посол Угорщини: ситуація із забрудненням Тиси відходами з України погіршилася

ukru
21:00 • 21933 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 53185 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 47849 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 93475 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 59370 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 94734 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 115914 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144501 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184071 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311245 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 102781 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 100742 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 103714 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 99835 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 92157 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 57076 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311241 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245533 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339216 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 332687 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 63285 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109878 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110688 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107659 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121074 перегляди
Актуальне
Посол Угорщини: ситуація із забрудненням Тиси відходами з України погіршилася

Посол Угорщини: ситуація із забрудненням Тиси відходами з України погіршилася

Київ • УНН

 • 17652 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Ситуація із забрудненням річки Тиса відходами українського походження погіршилася впродовж останніх місяців. Про це повідомив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто у відповідь на запит “Радіо Свобода”, передає УНН.

Цитата

“За перші два місяці 2021 року в річку Тиса потрапило 1500 метрів кубічних відходів українського та румунського походження, тоді як раніше така кількість сміття фіксувалася протягом року. Відходи українського походження потрапляють в річку двома шляхами: з одного боку, безпосередньо з України в річку Тиса, а з іншого боку, через річки Латориця та Борог з боку Словаччини. Через високий рівень води компетентні угорські водні органи змогли виловити лише 70% сміття, решта продовжила свій рух річкою”, — відповів посол Угорщини.

Деталі

Повідомляється, що 5 лютого від міста Рахів, на угорській стороні кордону біля населеного пункту Тисабеч, було зафіксовано 30-40 одиниць плаваючих неорганічних відходів, а по річці Сомеш зі сторони Румунії біля угорського населеного пункту Ченгер — 60-80 одиниць.

Через велику кількість комунальних відходів Верхньо-Тисайська водна дирекція Угорщини була змушена оголосити третій рівень готовності до санації води. Санаційний поплавковий парк спрямували до мосту міста Вашарошнамень, де встановили частковий річковий бар’єр, йдеться у відповіді на запит.

“Наприкінці січня громадська організація „Кубок ПЕТ“ через забруднення річки Латориця звернулася до голови Закарпатської ОДА з проханням допомогти у ліквідації бар’єру відходів, втім, відповіді не отримали”, — зазначив посол Угорщини.

Журналісти зауважили, що голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров раніше заявляв, що ситуацію із забрудненням Тиси тримає на особистому контролі президент України Володимир Зеленський.

Що було раніше

У липні минулого року Президент Угорщини Янош Адер звернувся з листом до Президента України Володимира Зеленського, в якому повідомив про велику кількість відходів, які надходять в річку Тиса. Адер попросив Зеленського використати свій вплив, щоб зупинити забруднення.

Пізніше того ж місяця, голова державної екологічної інспекції Андрій Мальований повідомив, що під час зустрічі української та угорської сторін було узгоджено заходи, спрямовані зупинити засмічення закарпатських річок і потраплянням відходів до річки Тиса з України в Угорщину.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79