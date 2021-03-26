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Посол Венгрии: ситуация с загрязнением Тисы отходами из Украины ухудшилась

Посол Венгрии: ситуация с загрязнением Тисы отходами из Украины ухудшилась

Киев  •  УНН

 • 17646 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Ситуация с загрязнением реки Тиса отходами украинского происхождения ухудшилась в течении последних месяцев. Об этом сообщил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в ответ на запрос “Радио Свобода”, передает УНН.

Цитата

“За первые два месяца 2021 года в реку Тиса попало 1500 метров кубических отходов украинского и румынского происхождения, тогда как ранее такое количество мусора фиксировалась в течение года. Отходы украинского происхождения попадают в реку двумя путями: с одной стороны, непосредственно из Украины в реку Тиса, а с другой стороны, через реки Латорица и Борог со стороны Словакии. Из-за высокого уровня воды компетентные венгерские водные органы смогли выловить только 70% мусора, остальные продолжили свое движение по реке”, — ответил посол Венгрии.

Детали

Сообщается, что 5 февраля от города Рахов, на венгерской стороне границы у населенного пункта Тисабеч, было зафиксировано 30-40 единиц плавающих неорганических отходов, а по реке Сомеш со стороны Румынии у венгерского населенного пункта Ченгер — 60-80 единиц.

Из-за большого количества коммунальных отходов Верхне-Тисайская водная дирекция Венгрии была вынуждена объявить третий уровень готовности к санации воды. Санационный поплавковый парк направили к мосту города Вашарошнамень, где установили частичный речной барьер, говорится в ответе на запрос.

“В конце января общественная организация „Кубок ПЭТ“ из-за загрязнения реки Латорица обратилась к председателю Закарпатской ОГА с просьбой помочь в ликвидации барьера отходов, впрочем, ответа не получили”, — отметил посол Венгрии.

Журналисты отметили, что председатель Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров ранее заявлял, что ситуацию с загрязнением Тисы держит на личном контроле президент Украины Владимир Зеленский.

Что было раньше

В июле прошлого года Президент Венгрии Янош Адер обратился с письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором сообщил о большом количестве отходов, которые поступают в реку Тиса. Адер попросил Зеленского использовать свое влияние, чтобы остановить загрязнение.

Позже в том же месяце, председатель государственной экологической инспекции Андрей Мальованый сообщил, что во время встречи украинской и венгерской сторон были согласованы меры, направленные остановить засорение закарпатских рек и попаданием отходов в реку Тиса из Украины в Венгрию.

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