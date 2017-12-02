Посол США в Росії назвав умову для зняття санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Посол США в Росії Джон Хантсман заявив, що говорити про зняття санкцій з РФ можна буде після того, як буде вирішено конфлікт на Донбасі, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Зрушення в плані санкцій залежать від того, як ми будемо працювати над питаннями, які до них призвели. Я думаю, нам потрібно звернутися до історії цієї проблеми і зрозуміти, чому наші відносини там, де вони є. Багато санкції введені не тільки США, а і Європою через ситуацію з Україною", - сказав Дж.Хантсман.
За його словами, позитивний результат можна буде отримати, якщо вдасться прийти до домовленості з приводу конфлікту на Донбасі.
"Якщо ми зможемо вирішити питання з Україною, а саме прийти до домовленості, яка влаштує обидві сторони, ми отримаємо позитивний результат. Але це зажадає серйозних зусиль у вирішенні спірних питань", - додав дипломат.
За його словами, Росія і США "повинні залишитися за столом переговорів, насамперед зосередитися на питаннях, що створюють проблему санкцій", і "продумати, що потрібно зробити, щоб їх вирішити".
Як повідомляв УНН, ЄС вивів з-під санкцій проти РФ ракетне паливо для місії ExoMars 2020.