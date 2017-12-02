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Посол США в России назвал условие для снятия санкций

Посол США в России назвал условие для снятия санкций

Киев  •  УНН

 • 19167 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Посол США в России Джон Хантсман заявил, что говорить о снятии санкций с РФ можно будет после того, как будет решен конфликт на Донбассе, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Подвижки в плане санкций зависят от того, как мы будем работать над вопросами, которые к ним привели. Я думаю, нам нужно обратиться к истории этой проблемы и понять, почему наши отношения находятся там, где находятся. Многие санкции введены не только США, но и Европой из-за ситуации с Украиной", — сказал Дж.Хантсман.

По его словам, позитивный результат можно будет получить, если удастся прийти к договоренности по поводу конфликта на Донбассе.

"Если мы сможем решить вопрос с Украиной, а именно прийти к договоренности, которая устроит обе стороны, мы получим позитивный результат. Но это потребует серьезных усилий в решении спорных вопросов", — добавил дипломат.

По его словам, Россия и США "должны остаться за столом переговоров, в первую очередь сосредоточиться на вопросах, создающих проблему санкций", и "продумать, что нужно сделать, чтобы их решить".

Как сообщал УНН, ЕС вывел из-под санкций против РФ ракетное топливо для миссии ExoMars 2020.

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