Посол США про ранкову атаку: хвилі російських дронів та ракет не зупинять нашу рішучу підтримку

Цитата

«Ще одна жорстока атака, той самий стратегічний провал. Хвилі російських безпілотників і ракет не можуть зупинити ні героїчних захисників України, ні її хоробрий народ, ні нашу рішучу єдину підтримку», - написала Брінк в Twitter.

Доповнення

У результаті влучання ракети у Голосіївському районі Києва відомо про одного загиблого і двох поранених.

Окрім того, російські окупанти пошкодили 2 об‘єкти критичної енергетичної інфраструктури Одещини.