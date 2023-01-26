Посол США про ранкову атаку: хвилі російських дронів та ракет не зупинять нашу рішучу підтримку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Посол США в Києві Бріджит Брінк відреагувала на ранкову атаку рф, зазначивши, що хвилі російських безпілотників і ракет не можуть зупинити ні героїчних захисників України, ні рішучу підтримку США, передає УНН.
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«Ще одна жорстока атака, той самий стратегічний провал. Хвилі російських безпілотників і ракет не можуть зупинити ні героїчних захисників України, ні її хоробрий народ, ні нашу рішучу єдину підтримку», - написала Брінк в Twitter.
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У результаті влучання ракети у Голосіївському районі Києва відомо про одного загиблого і двох поранених.
Окрім того, російські окупанти пошкодили 2 об‘єкти критичної енергетичної інфраструктури Одещини.