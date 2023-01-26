Посол США об утренней атаке: волны российских дронов и ракет не остановят нашу решительную поддержку

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«Еще одна жестокая атака, тот же стратегический провал. Волны российских беспилотников и ракет не могут остановить ни героических защитников Украины, ни ее храбрый народ, ни нашу решительную единую поддержку», - написала Бринк в Twitter.

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В результате попадания ракеты в Голосеевском районе Киева известно об одном погибшем и двух раненых.

Кроме того, российские оккупанты повредили 2 объекта критической энергетической инфраструктуры Одесской области.