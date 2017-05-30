Посол розповів, коли запрацює ратифікація Нідерландами угоди Україна-ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Посол України в Нідерландах Олександр Горін розповів, коли закон про ратифікацію Угоди про Асоціацію України і ЄС вступить в силу. Про це він заявив в ефірі "112 Україна", передає УНН.
“Закон про ведення ратифікації в дію буде направлений на підпис королю (Нідерландів — ред.), після того він має бути надрукований в офіційній газеті і після цього ратифікаційні грамоти мають бути передані до Брюсселя”, — сказав О.Горін.
Він додав, що навряд буде якесь затягування часу з боку Нідерландів.
“Найближчими днями буде завершено процес ратифікації, тому що зараз було прийнято закон не про ратифікацію, було прийнято закон про введення в дію ратифікації, яка була зроблена ще майже 2 роки тому”, — сказав О.Горін.
За його словами, це відкриває шлях до повноцінного введення в дію Угоди про Асоціацію між ЄС і Україною.
“В залі обстановка була робоча”, — сказав він.
Посол зазначив, що на сам процес голосування прийшли Премєр-міністр і Міністр закордонних справ Нідерландів.
“Це підкреслило велике значення, яке надають Нідерланди вирішенню цього питання”, — сказав О.Горін.
За його словами, фракція парламенту Нідерландів CDA заявила, що в цілому проти ратифікації угоди про Асоціацію України з ЄС.
“Але члени фракції — сенатори підтримали Асоціацію”, — сказав О.Горін.
Нагадаємо, 30 травня сенат Нідерландів підтримав Угоду про асоціацію між ЄС та Україною.