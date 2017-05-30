Посол рассказал, когда заработает ратификация Нидерландами соглашения Украина-ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Посол Украины в Нидерландах Александр Горин рассказал, когда закон о ратификации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС вступит в силу. Об этом он заявил в эфире "112 Украина", передает УНН.
“Закон о ведении ратификации в действие будет направлен на подпись королю (Нидерландов — ред.), после этого он должен быть напечатан в официальной газете и после этого ратификационные грамоты должны быть переданы в Брюссель”, — сказал А.Горин.
Он добавил, что вряд ли будет какое-то затягивание времени со стороны Нидерландов.
“В ближайшие дни будет завершен процесс ратификации, потому что сейчас было принято закон не о ратификации, был принят закон о введении в действие ратификации, которая была сделана еще почти 2 года назад”, — сказал А.Горин.
По его словам, это открывает путь к полноценному введению в действие Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.
“В зале обстановка была рабочая”, — сказал он.
Посол отметил, что на сам процесс голосования пришли премьер-министр и министр иностранных дел Нидерландов.
“Это подчеркнул большое значение, которое придают Нидерланды решению этого вопроса”, — сказал А.Горин.
По его словам, фракция парламента Нидерландов CDA заявила, что в целом против ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
“Но члены фракции — сенаторы поддержали Ассоциацию”, — сказал А.Горин.
Напомним, 30 мая сенат Нидерландов поддержал Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной.