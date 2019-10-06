Посол про розслідування ролі України в катастрофі MH17: нам нема чого приховувати
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Розслідування ролі України в катастрофі малазійського Boeing рейсу MH17 в 2014 році, якого вимагає Палата представників Нідерландів, відволікає увагу від фактичного розслідування і пошуку винних. Про це в коментарі нідерландському інформаційному агентству NOS повідомив посол України Всеволод Ченцов 4 жовтня, передає УНН.
“Нам нема чого приховувати. Мій уряд завжди готове надати інформацію”, — сказав посол.
Ченцов попередив тим ні менш, що це відволікає від реального розслідування і пошуку винних.
“Ми вважаємо, що обговорення цього питання сьогодні, знову і знову, є просто спробою фактично відвернути увагу від реальної проблеми. Реальне питання така: хто це зробив, чому і хто понесе відповідальність”, — сказав він.
Коментуючи звільнення і передачу Росії фігуранта справи Володимира Цемаху 7 вересня в ході обміну, Ченцов зазначив, що це було дуже делікатним, важким завданням, і мета української сторони полягала в тому, повернути своїх людей, які багато років знаходилися в ув’язненні в РФ.
Він так само запевнив, що Україна добре співпрацює з Нідерландами і продовжує це співробітництво.
“І якщо у нас є довіра і міцні відносини між двома країнами, ми здатні подолати будь-яку складну ситуацію і йти вперед”, — додав він.
Нагадаємо, як стало відомо на початку місяця, депутати Палати представників Нідерландів вимагають, щоб роль України в катастрофі MH17 була піддана подальшому розслідуванню.