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Посол о расследовании роли Украины в катастрофе MH17: нам нечего скрывать

Киев • УНН

 • 18540 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Расследование роли Украины в катастрофе малазийского Boeing рейса MH17 в 2014 году, которого требует Палата представителей Нидерландов, отвлекает внимание от фактического расследования и поиска виновных. Об этом в комментарии нидерландскому информационному агентству NOS сообщил посол Украины Всеволод Ченцов 4 октября, передаёт УНН.

Посол о расследовании роли Украины в катастрофе MH17: нам нечего скрывать

“Нам нечего скрывать. Мое правительство всегда готово предоставить информацию”, — сказал посол.

Ченцов предупредил тем ни менее, что это отвлекает от реального расследования и поиска виновных.

“Мы считаем, что обсуждение этого вопроса сегодня, снова и снова, является просто попыткой фактически отвлечь внимание от реальной проблемы. Реальный вопрос таков: кто это сделал, почему и кто понесет ответственность”, — сказал он.

Комментируя освобождение и передачу России фигуранта дела Владимира Цемаха 7 сентября в ходе обмена, Ченцов отметил, что это было очень деликатной, трудной задачей, и цель украинской стороны состояла в том, вернуть своих людей, которые много лет находились в заключении в РФ.

Он так же заверил, что Украина отлично сотрудничает с Нидерландами и продолжает это сотрудничество.

“И если у нас есть доверие и прочные отношения между двумя странами, мы способны преодолеть любую сложную ситуацию и идти вперед”, — добавил он.

Напомним, как стало известно в начале месяца, депутаты Палаты представителей Нидерландов требуют, чтобы роль Украины в катастрофе MH17 была подвергнута дальнейшему расследованию.

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