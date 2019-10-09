Посол Польщі про "Північний потік-2": гарантії транзиту через Україну не основна проблема

"Для нас, для Польщі, критично важливо, я гадаю, як і для України, і для інших країн Європи, почути чітку позицію на пропозиції Росії щодо Північного потоку-3 і -4. Тобто гарантії транзиту через Україну – це не єдина, і навіть не основна проблема, коли ми говоримо про Північний Потік. Йдеться про безпеку всіх цих країн. У Європи достатньо терміналів скрапленого газу і достатньо терміналів для того, щоб імпортувати і задовольнити потребу в газі. Ми не приречені на постачання газу лише з Газпрому. Чого нам не вистачає – це interconnection (взаємозв’язку –ред.) між континентами, а не саме резервуарів, в які ми отримуємо газ", - сказав посол.

Щодо ймовірних Північного потоку-3 і -4, дипломат зауважив, що Польща пропонує деверсифікацію та альтернативи.

"Це деверсифікація та альтернативи, це вартість – вона буде висока на початку, але потім ви зекономите дуже багато грошей. Ми вже довели, що можемо купувати американський газ набагато дешевше, ніж російський", - додав він.

Нагадаємо, глава Міненерго США Рік Перрі раніше заявив, що введення в дію газопроводу “Північний потік-2” збільшить російський вплив на країни Європи і зробить їх більш уразливими.