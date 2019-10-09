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Посол Польши о "Северном потоке-2": гарантии транзита через Украину не основная проблема

Киев • УНН

 • 10905 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Гарантии транзита через Украину - это не единственная и даже не основная проблема, возникающая из-за проекта российского газопровода "Северный Поток-2", ведь речь идет о безопасности всех стран Европы. Об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий во время Украинского Газового Форума, передает корреспондент УНН.

Посол Польши о "Северном потоке-2": гарантии транзита через Украину не основная проблема

"Для нас, для Польши, критически важно, я думаю, как и для Украины, и для других стран Европы, услышать четкую позицию на предложения России по Северному потоку-3 и -4. То есть гарантии транзита через Украину - это не единственная, и даже не основная проблема, когда мы говорим о Северном Потоке. Речь идет о безопасности всех этих стран. У Европы достаточно терминалов сжиженного газа и достаточно терминалов для того, чтобы импортировать и удовлетворить потребность в газе. Мы не обречены на поставку газа только из Газпрома. Чего нам не хватает - это interconnection (взаимосвязи - ред.) между континентами, а не самих резервуаров, в которые мы получаем газ", - сказал посол.

Относительно вероятных Северного потока-3 и -4, дипломат отметил, что Польша предлагает деверсификацию и альтернативы.

"Это деверсификация и альтернативы, это стоимость - она будет высокая в начале, но потом вы сэкономите очень много денег. Мы уже доказали, что можем покупать американский газ намного дешевле, чем российский", - добавил он.

Напомним, глава Минэнерго США Рик Перри ранее заявил, что введение в действие газопровода "Северный поток-2" увеличит российское влияние на страны Европы и сделает их более уязвимыми.

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