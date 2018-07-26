Посол ОБСЄ восени зустрінеться з родичами зниклих безвісти на Донбасі

"Також ми звернулися до Фріша з проханням провести окрему зустріч з родичами зниклих безвісти українців і тих, утримання яких не підтверджують ОРДЛО. Бо це окрема важка тема і важка розмова. Плануємо таку зустріч з родинами зниклих на осінь", - повідомила Геращенко.

Геращенко повідомила, що сьогодні відбулася зустріч Фріша з родинами українських заручників.

Нагадаємо, в квітні Ірина Геращенко звернулась до ОБСЄ та представників РФ щодо розшуку зниклих на Донбасі. Вона звернулась до координатора ОБСЄ Т.Фріша і представників РФ з проханням використати всі зусилля і свій безумовний вплив, аби розблокувати процес пошуку зниклих на окупованих територіях і сприяти отриманню українською стороною інформації про тих, хто вже кілька років знаходяться в тюрмах ОРДЛО й про яких немає жодної інформації.