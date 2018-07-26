Посол ОБСЕ осенью встретится с родственниками пропавших без вести на Донбассе

"Также мы обратились к Фришу с просьбой провести отдельную встречу с родственниками пропавших без вести украинцев и тех, содержание которых не подтверждают ОРДЛО. Потому что это отдельная тяжелая тема и трудный разговор. Планируем такую ​​встречу с семьями пропавших на осень", - сообщила Геращенко.

Геращенко сообщила, что сегодня состоялась встреча Фриша с семьями украинских заложников.

Напомним, в апреле Ирина Геращенко обратилась к ОБСЕ и представителям РФ по розыску пропавших на Донбассе. Она обратилась к координатору ОБСЕ Т.Фришу и представителям РФ с просьбой использовать все усилия и свое безусловное влияние, чтобы разблокировать процесс поиска пропавших на оккупированных территориях и способствовать получению украинской стороной информации о тех, кто уже несколько лет находятся в тюрьмах ОРДЛО и о которых нет никакой информации.