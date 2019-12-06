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Посол Нідерландів про Крим: неприйнятно анексувати територію держави в 21 столітті

Київ • УНН

 • 12090 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Посол Нідерландів в Україні Йеннес де Мол повідомив, що його країна продовжує підтримувати політику Європейського союзу щодо застосування санкцій проти Росії через анексію Криму. Про це він заявив в ефірі Радіо Крим.Реаліі, передає УНН.

“Ми за санкції і надалі виступаємо за це. Ми не згодні з тим, що сталося в Криму. І ми не приймаємо факт, що це як інша реальність. Нам також важко, у нас були гарні відносини ... історичні відносини з Росією були нормальними, ми вже 400 років маємо зв’язок між Нідерландами та Росією. Але тим не менше ми не можемо це прийняти, тому ми повністю за ці санкції та за територіальну цілісність України. На сьогоднішній день просто неприйнятно відбирати, анексувати територію іншої держави, ми живемо в XXI столітті”, — заявив Йеннес де Мол.

Він також підкреслив, що списку санкційна політика Нідерландів щодо Росії зберігається, незважаючи на те, що від цього страждає бізнес-потенціал між Нідерландами та Росією, зокрема, в сфері сільського господарства.

“Санкції побудовані так, що робота на бізнес в Криму в обхід санкцій рано чи пізно стане відома. Для бізнесу це дуже великий ризик”, — сказав Йеннес де Мол, додавши, що йому невідомі дані про відвідування нідерландськими державними діячами Криму після його анексії Росією.

Нагадаємо, восени Рада Європейського союзу продовжила персональні санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України ще на півроку — до 15 березня 2020 року. У списку санкцій — 170 громадян Росії і України, а також 44 юридичних особи. Санкції передбачають заморожування їх активів і заборону фізичним особам на в’їзд в ЄС.

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Санкції були введені в 2014 році після анексії Криму, а потім їх кілька разів посилювали в зв’язку з підтримкою Росією бойовиків на сході України. З тих пір обмежувальні заходи кілька разів продовжували. У списку санкцій — ряд російських державних діячів, чиновників, воєначальників, а також ватажки підтримуваних Росією бойовиків на непідконтрольних територіях Донбасу.

Також зараз діють і періодично продовжуються ще два великих санкційних пакета ЄС щодо Росії: секторальні економічні санкції (на даний момент діють до 30 січня 2020 року) і “кримські”, введені у відповідь на окупацію і анексію півострова (діють до 23 червня 2020 року).

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