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Посол Китаю в ЄС намагається дистанціювати Пекін від москви - NYT

Посол Китаю в ЄС намагається дистанціювати Пекін від москви - NYT

Київ • УНН

 • 1065737 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Посол Китаю в Європейському Союзі Фу Цун сказав, що критики неправильно витлумачили відносини його країни з росією і припустив, що їхні зв'язки можуть бути не такими "безмежними", як заявляли їхні лідери, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

Посол Китаю Фу Цун, як вказано, применшив заяву росії та Китаю про "безмежну" дружбу, зроблену минулого року.

Усього за три тижні до того, як росія вторглася в Україну, президенти путін та Сі Цзіньпін підписали спільну заяву, у якій проголошується «безмежність» дружби їхніх країн. Але Фу Цун, зазначає видання, сказав, що "Китай не був на боці росії у війні і деякі люди "навмисно невірно тлумачать це, тому що існує так звана "безмежна" дружба чи відносини".

Він додав: "Безмежна" - це не що інше, як риторика.

Фу Цун заявив, що Китай не надавав росії військової допомоги і не визнавав її зусиль з анексії українських територій, включаючи Крим та Донбас, пише видання.

Як зазначає видання, він захистив той факт, що Сі досі не зателефонував Президентові України Володимиру Зеленському.

Посол наполягав на тому, що відсутність дзвінка не має великого значення, що Сі дуже зайнятий і що між двома країнами були часті контакти на нижчому рівні. Західні аналітики протиставляють цю відсутність зв'язку тісним контактам Сі та путіна, включаючи поїздку Сі до москви минулого місяця, зауважує видання.

"Я знаю, що люди зациклені на президентському дзвінку, - сказав пан Фу Цун. - Той факт, що президент Сі не розмовляє із Зеленським, не означає, що Китай на боці росії в українському питанні".

Також Фу Цун заявив, що Китай не постачатиме росії зброю для використання в Україні ні зараз, ні в майбутньому, зазначає видання.

Він розкритикував держсекретаря США Ентоні Блінкена за те, що в лютому він заявив, що Китай розглядає можливість надання росії летальної зброї. 

Нагадаємо

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн їде до Китаю. Перед цим вона провела переговори із Президетом України Володимиром Зеленським. І вказала, що Україна буде важливою темою на зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном та іншими китайськими високопосадовцями.

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