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Посол Китая в ЕС пытается дистанцировать Пекин от москвы - NYT

Киев • УНН

 • 1065735 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Посол Китая в Европейском Союзе Фу Цун сказал, что критики неправильно истолковали отношения его страны с россией и предположил, что их связи могут быть не такими "безграничными", как заявляли их лидеры, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Посол Китая Фу Цун, как указано, преуменьшил заявление россии и Китая о "безграничной" дружбе, сделанное в прошлом году.

Всего за три недели до того, как россия вторглась в Украину, президенты путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление, в котором провозглашается «безграничность» дружбы их стран. Но Фу Цун, отмечает издание, сказал, что "Китай не был на стороне россии в войне и некоторые люди "намеренно неверно толкуют это, потому что существует так называемая "безграничная" дружба или отношения".

Он добавил: "Безграничная" - это не что иное, как риторика.

Фу Цун заявил, что Китай не предоставлял россии военной помощи и не признавал ее усилий по аннексии украинских территорий, включая Крым и Донбасс, пишет издание.

Как отмечает издание, он защитил тот факт, что Си до сих пор не позвонил по телефону Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Посол настаивал на том, что отсутствие звонка не имеет большого значения, что Си очень занят и что между двумя странами были частые контакты на более низком уровне. Западные аналитики противопоставляют это отсутствие связи тесным контактам Си и путина, включая поездку Си в москву в прошлом месяце, замечает издание.

"Я знаю, что люди зациклены на президентском звонке, - сказал господин Фу Цун. - Тот факт, что президент Си не разговаривает с Зеленским, не означает, что Китай на стороне россии в украинском вопросе".

Также Фу Цун заявил, что Китай не будет поставлять россии оружие для использования в Украине ни сейчас, ни в будущем, отмечает издание.

Он подверг критике госсекретаря США Энтони Блинкена за то, что в феврале он заявил, что Китай рассматривает возможность предоставления россии летального оружия.

Напомним

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен едет в Китай. Перед этим она провела переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским. И указала, что Украина будет важной темой на встрече с главой КНР Си Цзиньпином и другими китайскими чиновниками.

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