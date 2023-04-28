Посол Ізраїлю пояснив, чому Нетаньягу зараз не може приїхати до Києва

Деталі

На думку Бродського, візит прем'єр-міністра до Києва відбудеться, проте точно називати його дату ще зарано. Ізраїль проходить складний період у зовнішній і внутрішній політиці, що вимагає 100% уваги. Крім того, є технічні проблеми з візитом до Києва.

Цитата

“Ми бачимо, що активізувалися терористичні організації, такі, як “Хезболла”, “Хамас”. Час від часу обстрілюють територію Ізраїлю ракетами. Іран продовжує погрожувати Ізраїлю. І паралельно є внутрішній конфлікт в Ізраїлі, пов'язаний із судовою реформою, яку просуває уряд. Є демонстрації проти цієї судової реформи, і навпаки – на її підтримку. Прем'єр-міністр уже був в Україні. Він приїжджав у серпні 2019 року. Це був його перший візит до Києва. Я впевнений, що він приїде. Але коли це буде, складно сказати, зокрема тому, що в Ізраїлі непроста ситуація, яка потребує 100% уваги. Взагалі, він украй рідко виїжджає за кордон. А якщо здійснює такі візити – то це дуже важливо, і це короткострокові візити. Сьогодні є елементарна технічна проблема з візитом до Києва. Для того, щоб приїхати, потрібно витратити мінімум два дні”, – пояснив Бродський.

Доповнення

У лютому повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу найближчим часом може здійснити візит до Києва.

Тим часом, в Ізраїлі тривають демонстрації, пов'язані із судовою реформою.

За минулу добу двісті тисяч ізраїльтян вийшли на вулиці на знак підтримки уряду Нетаньягу.

Контекст

Мітинги в Ізраїлі також проти судової реформи тривають уже кілька місяців і вважаються наймасштабнішими в історії єврейської держави.

Причиною тому є плани уряду обмежити повноваження Верховного суду, що передбачало проведення судової реформи.

Нетаньягу просуває наміри позбавити судову владу можливості впливати на рішення законодавчих і виконавчих органів. Пропоновані поправки передбачали, що будь-яке таке рішення може бути перекреслено парламентською більшістю.

Ізраїльське суспільство розділилося на дві категорії. Одні виступали за просування реформи, інші – налаштовані категорично, що призвело до сутичок протестувальників.

На тлі мітингів Беньямін Нетаньягу і глава правої партії "Оцма Ієгудіт" - міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір досягли домовленості, згідно з якою проведення судової реформи може бути перенесено на літню сесію Кнесету (з травня по липень).