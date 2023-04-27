Двести тысяч израильтян вышли на улицы в знак поддержки правительства Нетаньяху и судебной реформы

Детали

12 канал цитирует источник в полиции, который оценивает явку на митинге правых в Иерусалиме от 150 000 до 200 000 человек, что намного меньше, чем 500 000 или миллион человек, на которые рассчитывали организаторы.

Новостной сайт Walla также цитирует оценку полиции, согласно которой размер толпы достигает 200 000 человек.

«Количество протестующих является самым большим из тех, что мы когда-либо видели», - сообщают журналисты

Люди на митинге скандируют лозунги в пользу прохождения судебной реформы, не соглашаясь ни на какие компромиссы.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поблагодарил сторонников за митинг в Иерусалиме.

«Я глубоко взволнован удивительной поддержкой национального лагеря, который сегодня вечером массово поднялся в Иерусалим», - написал он в Твиттере, включая фотографии, демонстрирующие большую явку.

אני מתרגש עמוקות מהתמיכה האדירה של המחנה הלאומי שעלה הערב לירושלים בהמוניו.



כולנו, 64 מנדטים שהביאו את הניצחון, אזרחים סוג א׳!



חיממתם את ליבי עד מאוד ואני מודה לכל אחד ואחת מכם pic.twitter.com/xgrdnJCbuy

Министр юстиции Ярив Левин вышел на сцену под аплодисменты толпы.

«Народ проголосовал за судебную реформу», - заявил он. «Я убеждён, что мы сможем прийти к согласию. Мы хотим, чтобы Верховный суд был для всех».

«Нам говорят, что если реформа пройдет, будет диктатура. Нет большей лжи, чем эта. Покажите мне хоть одну демократию, в которой юрисконсульты принимают решения вместо правительства», - добавил он, имея в виду часть пакета реформы, которая позволит министрам назначать своих собственных юрисконсультов.

Добавим

Митинги в Израиле также против судебной реформы продолжаются уже несколько месяцев, и считаются самыми масштабными в истории еврейского государства. Причиной тому являются планы правительства ограничить полномочия Верховного суда, что предполагало проведение судебной реформы.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху продвигает намерения лишить судебную власть возможности влиять на решения законодательных и исполнительных органов. Предлагаемые поправки предусматривали, что любое такое решение может быть перечеркнуто парламентским большинством.

Израильское общество разделилось на две категории. Одни выступали за продвижение реформы, другие – настроены категорически, что привело к столкновениям протестующих.

На фоне митингов, Биньямин Нетаньяху и глава крайне правой партии "Оцма Иегудит" - министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир достигли договоренности, согласно которой проведение судебной реформы может быть перенесено на летнюю сессию Кнессета (с мая по июль).