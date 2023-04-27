Двести тысяч израильтян вышли на улицы в знак поддержки правительства Нетаньяху и судебной реформы

ukru
Эксклюзив
06:00 • 1345 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 87529 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 121395 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 114547 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 113935 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 105686 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100864 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112299 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132279 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 176791 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 48325 просмотра
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 33641 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 60421 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 48772 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 93688 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 176791 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 207660 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 148679 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 155104 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 191501 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 80593 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 106058 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 122813 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 158307 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 165021 просмотра
Актуальное
Двести тысяч израильтян вышли на улицы в знак поддержки правительства Нетаньяху и судебной реформы

Двести тысяч израильтян вышли на улицы в знак поддержки правительства Нетаньяху и судебной реформы

Киев • УНН

 • 352398 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. С вершины торгового центра Cinema City рядом с правительственным кварталом в центре Иерусалима протянулась толпа правых протестующих. Согласно сообщениям, большая часть митинга финансируется партиями «Ликуд» и «Религиозный сионизм». Об этом УНН пишет ссылаясь на The Times of Israel.

Детали

12 канал цитирует источник в полиции, который оценивает явку на митинге правых в Иерусалиме от 150 000 до 200 000 человек, что намного меньше, чем 500 000 или миллион человек, на которые рассчитывали организаторы.

Новостной сайт Walla также цитирует оценку полиции, согласно которой размер толпы достигает 200 000 человек.

«Количество протестующих является самым большим из тех, что мы когда-либо видели», - сообщают журналисты

Люди на митинге скандируют лозунги в пользу прохождения судебной реформы, не соглашаясь ни на какие компромиссы.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поблагодарил сторонников за митинг в Иерусалиме.

«Я глубоко взволнован удивительной поддержкой национального лагеря, который сегодня вечером массово поднялся в Иерусалим», - написал он в Твиттере, включая фотографии, демонстрирующие большую явку.

אני מתרגש עמוקות מהתמיכה האדירה של המחנה הלאומי שעלה הערב לירושלים בהמוניו.

כולנו, 64 מנדטים שהביאו את הניצחון, אזרחים סוג א׳!

חיממתם את ליבי עד מאוד ואני מודה לכל אחד ואחת מכם pic.twitter.com/xgrdnJCbuy

— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 27, 2023

Министр юстиции Ярив Левин вышел на сцену под аплодисменты толпы.

«Народ проголосовал за судебную реформу», - заявил он. «Я убеждён, что мы сможем прийти к согласию. Мы хотим, чтобы Верховный суд был для всех».

«Нам говорят, что если реформа пройдет, будет диктатура. Нет большей лжи, чем эта. Покажите мне хоть одну демократию, в которой юрисконсульты принимают решения вместо правительства», - добавил он, имея в виду часть пакета реформы, которая позволит министрам назначать своих собственных юрисконсультов.

Добавим

Митинги в Израиле также против судебной реформы продолжаются уже несколько месяцев, и считаются самыми масштабными в истории еврейского государства. Причиной тому являются планы правительства ограничить полномочия Верховного суда, что предполагало проведение судебной реформы.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху продвигает намерения лишить судебную власть возможности влиять на решения законодательных и исполнительных органов. Предлагаемые поправки предусматривали, что любое такое решение может быть перечеркнуто парламентским большинством.

Израильское общество разделилось на две категории. Одни выступали за продвижение реформы, другие – настроены категорически, что привело к столкновениям протестующих.

На фоне митингов, Биньямин Нетаньяху и глава крайне правой партии "Оцма Иегудит" - министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир достигли договоренности, согласно которой проведение судебной реформы может быть перенесено на летнюю сессию Кнессета (с мая по июль).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы