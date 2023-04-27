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Двісті тисяч ізраїльтян вийшли на вулиці в знак підтримки уряду Нетаньягу та судової реформи

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. З вершини торгового центру Cinema City поряд з урядовим кварталом у центрі Єрусалиму простягнувся натовп правих протестувальників. Згідно з повідомленнями, більша частина мітингу фінансується партіями «Лікуд» та «Релігійний сіонізм». Про це УНН пише посилаючись на The Times of Israel.

Деталі

12 канал цитує джерело в поліції, яке оцінює явку на мітингу правих в Єрусалимі від 150 000 до 200 000 осіб, що набагато менше, ніж 500 000 або мільйон осіб, на які розраховували організатори.

Новинний сайт Walla також цитує оцінку поліції, за якою розмір натовпу сягає 200 000 осіб.

«Кількість протестуючих є найбільшою з тих, що ми коли-небудь бачили», - повідомляють журналісти

Люди на мітингу скандують гасла на користь проходження судової реформи, не погоджуючись на жодні компроміси.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу подякував прихильникам за мітинг в Єрусалимі.

«Я глибоко схвильований дивовижною підтримкою національного табору, який сьогодні ввечері масово піднявся до Єрусалиму», - написав він у Твіттері, включаючи фотографії, що демонструють велику явку.

אני מתרגש עמוקות מהתמיכה האדירה של המחנה הלאומי שעלה הערב לירושלים בהמוניו.

כולנו, 64 מנדטים שהביאו את הניצחון, אזרחים סוג א׳!

חיממתם את ליבי עד מאוד ואני מודה לכל אחד ואחת מכם pic.twitter.com/xgrdnJCbuy

— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 27, 2023

Міністр юстиції Ярів Левін вийшов на сцену під оплески натовпу.

«Народ проголосував за судову реформу», - заявив він. «Я переконаний, що ми зможемо дійти згоди. Ми хочемо, щоб Верховний суд був для всіх».

«Нам кажуть, що якщо реформа пройде, буде диктатура. Немає більшої брехні, ніж ця. Покажіть мені хоч одну демократію, в якій юрисконсульти ухвалюють рішення замість уряду», - додав він, маючи на увазі частину пакета реформи, яка дозволить міністрам призначати своїх власних юрисконсультів.

Додамо

Мітинги в Ізраїлі також проти судової реформи тривають уже кілька місяців, і вважаються наймасштабнішими в історії єврейської держави. Причиною тому є плани уряду обмежити повноваження Верховного суду, що передбачало проведення судової реформи.

Прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу просуває наміри позбавити судову владу можливості впливати на рішення законодавчих і виконавчих органів. Пропоновані поправки передбачали, що будь-яке таке рішення можна перекреслити парламентською більшістю.

Ізраїльське суспільство поділилося на дві категорії. Одні виступали за просування реформи, інші – налаштовані категорично, що призвело до зіткнень протестувальників.

На тлі мітингів, Беньямін Нетаньягу і глава вкрай правої партії "Оцма Ієгудіт" - міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір досягли домовленості, згідно з якою проведення судової реформи може бути перенесено на літню сесію Кнесету (з травня по липень).

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