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Посол Израиля объяснил, почему Нетаньяху сейчас не может приехать в Киев

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Израиль переживает непростой период во внешней и внутренней политике, что требует 100% внимания правительства, рассказал в интервью УНН чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украиня Михаэль Бродский, комментируя возможность визита премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Детали

По мнению Бродского, визит премьер-министра в Киев состоится, однако точно называть его дату еще рано. Израиль проходит сложный период во внешней и внутренней политике, что требует 100% внимания. Кроме того, есть технические проблемы с визитом в Киев.

Цитата

“Мы видим, что активизировались террористические организации, такие, как “Хезболла”, “Хамас”. Время от времени обстреливают территорию Израиля ракетами. Иран продолжает угрожать Израилю. И параллельно есть внутренний конфликт в Израиле, связанный с судебной реформой, которую продвигает правительство. Есть демонстрации против этой судебной реформы, и наоборот – в ее поддержку. Премьер-министр уже был в Украине. Он приезжал в августе 2019 года. Это был его первый визит в Киев. Я уверен, что он приедет. Но когда это будет, сложно сказать, в том числе, потому, что в Израиле непростая ситуация, которая требует 100% внимания. Вообще, он крайне редко выезжает за границу. А если совершает такие визиты – то это очень важно, и это краткосрочные визиты. Сегодня есть элементарная техническая проблема с визитом в Киев. Для того, чтобы приехать, нужно потратить минимум два дня”, – объяснил Бродский.

Дополнение

В феврале сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время может совершить визит в Киев.

Тем временем, в Израиле продолжаются демонстрации, связанные с судебной реформой.

За прошлые сутки двести тысяч израильтян вышли на улицы в знак поддержки правительства Нетаньяху.

Контекст

Митинги в Израиле также против судебной реформы продолжаются уже несколько месяцев и считаются самыми масштабными в истории еврейского государства.

Причиной тому являются планы правительства ограничить полномочия Верховного суда, что предполагало проведение судебной реформы.

Нетаньяху продвигает намерения лишить судебную власть возможности влиять на решения законодательных и исполнительных органов. Предлагаемые поправки предусматривали, что любое такое решение может быть перечеркнуто парламентским большинством.

Израильское общество разделилось на две категории. Одни выступали за продвижение реформы, другие – настроены категорически, что привело к столкновениям протестующих.

На фоне митингов Биньямин Нетаньяху и глава крайне правой партии "Оцма Иегудит" - министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир достигли договоренности, согласно которой проведение судебной реформы может быть перенесено на летнюю сессию Кнессета (с мая по июль).

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