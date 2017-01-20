Посол Британії запевнила, що позиція її країни у підтримці України не зміниться
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Глава Адміністрації Президента Ігор Райнін провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Джудіт Гоф. Про це повідомляє прес-служба АП, передає УНН.
Глава АПУ висловив вдячність Великій Британії за непохитну позицію на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема, у питанні збереження санкцій проти Росії у відповідь на агресію, що триває.
Було висловлено впевненість у тому, що санкції щодо Росії мають зберігатися до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, включно з поверненням Криму.
Джудіт Гоф запевнила, що позиція її країни щодо підтримки України, зокрема в рамках Європейського Союзу, залишається незмінною.
І.Райнін відзначив внесок Великої Британії у підготовку Збройних Сил України і висловив сподівання на продовження і поглиблення відповідного співробітництва.
Сторони також обговорили питання двостороннього співробітництва, насамперед, інтенсифікацію торговельно-економічної взаємодії, а також графік контактів на найвищому рівні.