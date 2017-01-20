Посол Великобритании заверила, что позиции ее страны в поддержке Украины не изменится
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Глава Администрации Президента Игорь Райнин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Украине Джудит Гоф. Об этом сообщает пресс-служба АП, передает УНН.
Глава АПУ выразил благодарность Великобритании за непоколебимую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, в вопросе сохранения санкций против России в ответ на агрессию, что продолжается.
Была высказана уверенность в том, что санкции в отношении России должны сохраниться до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая возвращением Крыма.
Джудит Гоф заверила, что позиция ее страны относительно поддержки Украины, в частности в рамках Европейского Союза, остается неизменной.
И.Райнин отметил вклад Великобритании в подготовку Вооруженных Сил Украины и выразил надежду на продолжение и углубление соответствующего сотрудничества.
Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего, интенсификацию торгово-экономического взаимодействия, а также график контактов на высшем уровне.