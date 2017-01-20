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Посол Великобритании заверила, что позиции ее страны в поддержке Украины не изменится

Посол Великобритании заверила, что позиции ее страны в поддержке Украины не изменится

Киев • УНН

 • 10432 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Глава Администрации Президента Игорь Райнин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Украине Джудит Гоф. Об этом сообщает пресс-служба АП, передает УНН.

Глава АПУ выразил благодарность Великобритании за непоколебимую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, в вопросе сохранения санкций против России в ответ на агрессию, что продолжается.

Была высказана уверенность в том, что санкции в отношении России должны сохраниться до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая возвращением Крыма.

Джудит Гоф заверила, что позиция ее страны относительно поддержки Украины, в частности в рамках Европейского Союза, остается неизменной.

И.Райнин отметил вклад Великобритании в подготовку Вооруженных Сил Украины и выразил надежду на продолжение и углубление соответствующего сотрудничества.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего, интенсификацию торгово-экономического взаимодействия, а также график контактов на высшем уровне.

Украинские Национальные Новости

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