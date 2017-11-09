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Посол Британії пояснила, чому вивчає українську

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Джудіт Гоф привітала українців з днем писемності та пояснила чому вивчає українську мову. Про це Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні повідомила на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

"Вітаю з Днем української мови та писемності," - написала Гоф.

Зокрема, у своєму поясненні вивчення української мови Гоф зазначила, що коли почала вивчати українську мову, їй казали, що українська є однією з наймелодійніших мов світу.

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"І це правда! Українська мова - це сьома мова, яку я вивчаю, і мені здається, що ця мова дуже мелодійна, логічна та цікава. І, звичайно, мені дуже корисно знати її на посаді посла у Києві.

Володіти українською мовою - найкращий спосіб зрозуміти країну, в якій я маю честь працювати і можливість познайомитися з українцями. Для мене говорити українською мовою - це також символ поваги до країни, яка зараз відновлюється і бореться за свій суверенітет та ідентичність," - написала посол.

"На жаль, я не розмовляю українською настільки вільно, як мені хотілося б. До того, як я приїхала до України, я вивчала українську протягом двох місяців. Зараз я маю урок раз на тиждень - хочу більше, але маю мало часу. Тим не менш, я намагаюся використовувати  усі можливості можливості говорити і читати українською мовою. Я навіть твітю українською," - додала Гоф.

Вітаю з Днем української мови та писемності
Ось моє пояснення, чому я вивчаю українськуpic.twitter.com/xUP42456Bu

— Judith Gough (@JudithGoughFCO) 9 листопада 2017 р.

Українські Національні Новини

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