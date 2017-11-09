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Посол Великобритании пояснила, почему учит украинский

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Джудит Гоф поздравила украинцев с днем ​​письменности и объяснила почему изучает украинский язык. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине сообщила на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Поздравляю с Днем украинского языка и письменности", - написала Гоф.

В частности, в своем объяснении изучения украинского языка Гоф отметила, что когда начала изучать украинский язык, ей говорили, что украинский является одним из самых мелодичных языков мира.

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"И это правда! Украинский язык - это седьмой язык, который я изучаю, и мне кажется, что этот язык очень мелодичный, логический и интересный. И, конечно, мне очень полезно знать его на должности посла в Киеве.

Владеть украинским языком - лучший способ понять страну, в которой я имею честь работать и возможность познакомиться с украинцами. Для меня говорить на украинском языке - это также символ уважения к стране, которая сейчас восстанавливается и борется за свой суверенитет и идентичность", - написала посол.

"К сожалению, я не говорю на украинском настолько свободно, как мне хотелось бы. До того, как я приехала в Украину, я изучала украинский в течение двух месяцев. Сейчас у меня есть урок раз в неделю - хочу больше, но мало времени. Тем не менее, я стараюсь использовать все возможнве возможности говорить и читать на украинском языке. Я даже твитю на украинском", - добавила Гоф.

Поздравляю с Днем украинского языка и письменности
Вот мое объяснение, почему я изучаю украинский pic.twitter.com/xUP42456Bu

- Judith Gough (@JudithGoughFCO) 9 ноября 2017

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