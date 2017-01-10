Посол А.Дещиця засудив акт вандалізму щодо пам'ятника полякам на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Українська сторона засуджує акт вандалізму на місці пам'ятника убитим у 1944 році полякам у Гуті-Пеняцькій на територій нинішньої Львівської області. Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Ми рішуче засуджуємо цей варварський акт вандалізму! На місці вже працює слідча група. Злочинці мають бути знайдені і покарані. Все вказує на те, що ті, хто скоїв акт вандалізму в Гуті-Пеняцькій, не мають нічого спільного з Україною! Метою цієї провокації є загострення польсько-українських відносин! Але ми не дозволимо бути спровокованими! Українці і поляки - мудрі народи, які цінують спільну дружбу і співробітництво, і добре знають, кому важливе виникнення такої провокації, як в Польщі, так і в Україні", - заявив А.Дещиця.
Руйнування пам’ятника полякам, убитих в 1944 році в неіснуючому нині селі Гута-Пеняцька, що розташоване на території нинішньої Львівської області, було зафіксовано на відео, розміщеному в понеділок в російських соціальних медіа.
Нагадаємо, Польща збирається надіслати ноту МЗС України через пам'ятник на Львівщині.
В Інституті нацпам'яті назвали провокацією знищення пам'ятника.
Правоохоронці на Львівщині встановлюють обставини пошкодження пам’ятного знаку жертвам трагічних подій 1944 року і розшукують вандалів.