Посол А.Дещиця засудив акт вандалізму щодо пам'ятника полякам на Львівщині

"Ми рішуче засуджуємо цей варварський акт вандалізму! На місці вже працює слідча група. Злочинці мають бути знайдені і покарані. Все вказує на те, що ті, хто скоїв акт вандалізму в Гуті-Пеняцькій, не мають нічого спільного з Україною! Метою цієї провокації є загострення польсько-українських відносин! Але ми не дозволимо бути спровокованими! Українці і поляки - мудрі народи, які цінують спільну дружбу і співробітництво, і добре знають, кому важливе виникнення такої провокації, як в Польщі, так і в Україні", - заявив А.Дещиця.

Руйнування пам’ятника полякам, убитих в 1944 році в неіснуючому нині селі Гута-Пеняцька, що розташоване на території нинішньої Львівської області, було зафіксовано на відео, розміщеному в понеділок в російських соціальних медіа.

Нагадаємо, Польща збирається надіслати ноту МЗС України через пам'ятник на Львівщині.

В Інституті нацпам'яті назвали провокацією знищення пам'ятника.

Правоохоронці на Львівщині встановлюють обставини пошкодження пам’ятного знаку жертвам трагічних подій 1944 року і розшукують вандалів.