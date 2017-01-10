Посол А.Дещица осудил акт вандализма в отношении памятника полякам во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Украинская сторона осуждает акт вандализма на месте памятника убитым в 1944 году полякам в Гуте-Пеняцкой на территории нынешней Львовской области. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Мы решительно осуждаем этот варварский акт вандализма! На месте уже работает следственная группа. Преступники должны быть найдены и наказаны. Все указывает на то, что те, кто совершил акт вандализма в Гуте-Пеняцкой, не имеют ничего общего с Украиной! Целью этой провокации является обострение польско-украинских отношений! Но мы не позволим быть спровоцированными! Украинцы и поляки - мудрые народы, которые ценят совместную дружбу и сотрудничество, и хорошо знают, кому важно возникновение такой провокации, как в Польше, так и в Украине", - заявил А.Дещица.
Разрушение памятника полякам, убитым в 1944 году в несуществующем теперь селе Гута-Пеняцкая, расположенном на территории нынешней Львовской области было зафиксировано на видео, размещенном в понедельник в российских социальных медиа.
Напомним, Польша собирается направить ноту МИД Украины из-за памятника во Львовской области.
В Институте нацпамяти назвали провокацией уничтожение памятника.
Правоохранители Львовской области устанавливают обстоятельства повреждения памятного знака жертвам трагических событий 1944 года и разыскивают вандалов.