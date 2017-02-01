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Пособнику терористів, якого затримали в Авдіївці, повідомили про підозру і везуть до Києва - ГПУ

Пособнику терористів, якого затримали в Авдіївці, повідомили про підозру і везуть до Києва - ГПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Затриманому сьогодні співробітниками прокуратури спільно з контррозвідкою СБУ в Авдіївці пособнику терористів, який корегував вогонь противника, повідомили про підозру за ч.3 ст.258-3 ККУ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речник Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.

"Затриманому сьогодні співробітниками прокуратури спільно з контррозвідкою СБУ в Авдіївці пособнику терористів, який корегував вогонь противника, повідомили про підозру за ч.3 ст.258-3 ККУ", - написала Л.Сарган.

За її словами, затриманий - кримчанин, Трет'яков Андрій, 1973 р.н.

"Наразі затриманого доправляють до Києва для продовження слідчих дій та обрання міри запобіжного заходу", - додала речниця.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ, НАТО. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.

Російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці.

Бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці 1 лютого, однак згодом електромонтажників обстріляли.

Поліція повідомила про одного загиблого і сім поранених з початку загострення в Авдіївці.

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