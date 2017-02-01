Пособнику террористов, которого задержали в Авдеевке, сообщили о подозрении и везут в Киев - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Задержанному сегодня сотрудниками прокуратуры совместно с контрразведкой СБУ в Авдеевке пособнику террористов, который корректировал огонь противника, сообщили о подозрении по ч.3 ст.258-3 УК. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.
"Задержанному сегодня сотрудниками прокуратуры совместно с контрразведкой СБУ в Авдеевке пособнику террористов, который корректировал огонь противника, сообщили о подозрении по ч.3 ст.258-3 УК", - написала Л.Сарган.
По ее словам, задержанный - крымчанин, Третьяков Андрей, 1973 г.р.
"Сейчас задержанного доставляют в Киев для продолжения следственных действий и избрания меры пресечения", - добавила пресс-секретарь.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
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