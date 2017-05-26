Послугою “шлюб за добу” скористалося 8,5 тис. пар - П.Петренко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Проектом “шлюб за добу” за півтора роки його існування скористалось 8,5 тисяч українських пар. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає УНН.
“Незважаючи на велику кількість критики певних консерваторів і бюрократів, ми ввели проект "шлюб за добу“. В Україні зараз у 35 містах місцеві громади, міські голови створюють умови для надання такої приємної послуги українським молодятам, як одруження. 8,5 тисяч українських пар скористались цією послугою”, — повідомив П.Петренко.
Він також повідомив дані статистики щодо розлучень.
“Дуже приємна статистика. За ці півтора року дії даного пілотного проекту з 8,5 тисяч пар розлучилось всього 0,3 відсотки — декілька пар. Це в десятки разів менше ніж загальна статистика розлучень в країні”, — наголосив міністр.
П.Петренко додав, що тільки за 2015-2016 рік послугою щодо онлайн-реєстрації шлюбу і подачі документів через Інтернет скористались 23 тисячі українських пар.
Нагадаємо, станом на 14 грудня 2016 року послугою реєстрації шлюбу за 24 години скористалися 3 тис. 122 пари у шести містах України.